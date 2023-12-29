В Ростовской области полицейские и представители общественности посетили воспитанников детского дома

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России городу Батайску совместно с представителями Общественных советов посетили районный центр помощи детям и социальный приют для детей и подростков.
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