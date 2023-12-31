Новый трейлер хоррора Slitterhead от автора Silent Hill будет показан в 2024 году Спустя ...

Новый трейлер хоррора Slitterhead от автора Silent Hill будет показан в 2024 годуСпустя два года после анонса и последнего показа трейлера Slitterhead студия Bokeh Game Studio намерена представить новый ролик по грядущему хоррору от создателя Silent Hill и Gravity Rush в 2024 году.
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