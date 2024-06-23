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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остин Ривз о Джей Джей Редике: «Он баскетбольный гений. С нетерпением ожидаю совместных обсуждений»

Эксперт ESPN стал новым главным тренером «Лейкерс». Защитник Остин Ривз рассказал о своих ожиданиях. «Я познакомился с ним на его подкасте в этом году.

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