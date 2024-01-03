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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 53 очка в 33 играх

Макдэвид набрал 1+4 с «Флайерс» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 53 очка в 33 играх

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

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