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В Самарской области на новогодних каникулах с 1 января увеличится число рейсов «Ласточки»

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было изменено расписание пригородных поездов В Самарской области было принято решение на новогодние каникулы увеличить число выпускаемых рейсов скоростного поезда "Ласточки", сообщает "Самарская газета".

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