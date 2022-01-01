В Самарской области на новогодних каникулах с 1 января увеличится число рейсов «Ласточки»

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было изменено расписание пригородных поездов В Самарской области было принято решение на новогодние каникулы увеличить число выпускаемых рейсов скоростного поезда "Ласточки", сообщает "Самарская газета".
С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было изменено расписание пригородных поездов В Самарской области было принято решение на новогодние каникулы увеличить число выпускаемых рейсов скоростного поезда "Ласточки", сообщает "Самарская газета".
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