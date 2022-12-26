Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда

Уже конец декабря и во многих индустриях шоу-бизнеса подводятся итоги уходящего 2022 года. Кинематография не стала исключением, где в период пандемии наблюдалось затишье, и лишь в этом году стало потихоньку оживать.
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