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Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда

Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда

Уже конец декабря и во многих индустриях шоу-бизнеса подводятся итоги уходящего 2022 года. Кинематография не стала исключением, где в период пандемии наблюдалось затишье, и лишь в этом году стало потихоньку оживать.

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