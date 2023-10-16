Известно, что признанный иностранным агентом юморист Максим Галкин* решил покинуть Израиль, но такое решение не связано с серией атак боевиков ХАМАСа по территории израильского государства.
Максим Галкин* покидает Израиль без жены и детей
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Интересно. путешествие по Европе поможет этому отщепенцу убедиться в том, куда катится англосаксонский мир и вскормленный им сионистский Израиль?
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1 д.
СЗ
Света Заходская
Чемодан с памперсами взял?
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1 д.
Сергей Федотов
Да ясен перец, что самое подходящее время для путешествий, это когда на страну, тебя приютившую напал враг и нужно идти с ним воевать.
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1 д.
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