Максим Галкин* покидает Израиль без жены и детей

Интересно. путешествие по Европе поможет этому отщепенцу убедиться в том, куда катится англосаксонский мир и вскормленный им сионистский Израиль?

Сергей Федотов

Да ясен перец, что самое подходящее время для путешествий, это когда на страну, тебя приютившую напал враг и нужно идти с ним воевать.