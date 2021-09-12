Креативные и неожиданные места для проведения свадебной церемонии

Где бы вы организовали свою свадебную церемонию, если бы это можно было сделать где угодно? Если вы являетесь поклонником мира Диснея, то, как вы знаете, теперь в Disney World можно провести ночную свадьбу прямо рядом с замком Золушки!Но что если «Мир Диснея», загородные клубы, церкви и ботанические сады являются слишком заурядными и незапоминающимися местами на ваш вкус? Не беспокойтесь, существует немало вариантов для уникальной и авантюрной пары молодожёнов, которые хотят скрепить себя узами брака не так, как все!Перед вами — 25 креативных мест, которые идеально подходят для того, чтобы сыграть незабываемую свадьбу!25.