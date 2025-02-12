Путин прорвал «железный занавес», которым Запад закрыл Россию

Президент РФ Владимир Путин осуществил главный прорыв почти в трехлетней войне с Западом. Прорывом в отношениях России и США аналитики называют телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся 12 февраля.
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