Актер Епифанцев рассказал подробности ЧП со своим сыном в элитной московской школе

К небезынтересному открытию привело исследование ученых из Научного института Вейцмана в Израиле. © Волгоградская правда Издание Planet Today сообщает, что Рон Майло и его коллеги подсчитали, сколько может весить иммунная система.
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