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Россия берегла этот козырь 15 месяцев. Что изменилось в зоне СВО?

Россия берегла этот козырь 15 месяцев. Что изменилось в зоне СВО?

Россия берегла этот козырь 15 месяцев и наконец разыграла. В рядах ВСУ паника. Что изменилось в зоне СВО, рассказал военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

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Комментарии
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Traveller
Создавалась, создавалась!!! И сейчас с позволения самизнаетекого через бескидский туннель спокойненько доставлена в Шумерию.
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18 час.

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