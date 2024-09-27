Россия берегла этот козырь 15 месяцев. Что изменилось в зоне СВО?

Россия берегла этот козырь 15 месяцев и наконец разыграла. В рядах ВСУ паника. Что изменилось в зоне СВО, рассказал военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.