Аресты в подведомственной структуре ФНС: Предъявлены обвинения во взятке

Сотрудников подчинённой налоговой службе структуры обвинили во взяточничестве.Выяснилось, что в Москве отправили под арест генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина, а также его заместителя Дмитрия Шалаева.