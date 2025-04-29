Аресты в подведомственной структуре ФНС: Предъявлены обвинения во взятке

Сотрудников подчинённой налоговой службе структуры обвинили во взяточничестве.Выяснилось, что в Москве отправили под арест генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе ФКУ "Налог-сервис" Романа Филимошина, а также его заместителя Дмитрия Шалаева.
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