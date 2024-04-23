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Член совета при Минкультуры РФ Хасавов: идея об электронных зачетках назревала давно

Член совета при Минкультуры РФ Хасавов: идея об электронных зачетках назревала давно

Использование электронных зачетных книжек и студенческих билетов введут в России в тестовом режиме. Член общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслан Хасавов заявил, что данное решение назревало уже давно.

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