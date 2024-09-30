Анализ Pepe - холд или тейк-профит?

Мемкоин PEPE занял первое место по уровню роста на прошлой неделе в рейтинге топ-30 криптовалют. Подъем капитализации сразу на 40% ставит трейдеров перед выбором - ходить монету дальше или забрать профит до момента возможной коррекции? Позитивные сигналы для PEPE: Прорыв многомесячной консолидации.
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