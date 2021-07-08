Плечом к плечу на страже безопасности: Семья Балбаровых из Якутии поздравляет с Днем семьи, любви и верности

Семья Балбаровых служит в ОМВД России по Нерюнгринскому району более 10 лет. Виталий и Саяна трудятся в ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району: Виталий в должности старшего инспектора отдельного взвода ДПС, Саяна в должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения.