Театр абсурда
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Театр абсурда

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Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Царьград Коллаж Царьграда. Пресс-служба Первого канала направила редакции Царьграда комментарий, объяснив, почему из концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, вырезали песни "Русские и "Небо славян".

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