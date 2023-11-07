Как «Русская Община» становится поперек горла нечистым на руку полицейским

А что красногорского УВД- тут достаточно двух фамилий- Ляпин и Дунин...Да и разогнать эту контору давно пора

Александр Пятнистый

слышал анекдот от молодого парня, только "испеченного" лейтенанта- на построении генерал приветствует подчиненных: здравствуйте господа полудурки! возмущенный голос- товарищ генерал, почему так? ответ- умные из полиции сами ушли, дураков выгнали а кто тогда остался?