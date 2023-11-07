# Чернильница Сразу скажу, у меня отношение к нашей полиции крайне нейтральное, ибо практически не имел удовольствия взаимодействовать очень уж плотно.
Как «Русская Община» становится поперек горла нечистым на руку полицейским
Комментарии
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Александр Пятнистый
не садить, а отстреливать
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4 час.
Александр Пятнистый
А что красногорского УВД- тут достаточно двух фамилий- Ляпин и Дунин...Да и разогнать эту контору давно пора
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4 час.
Александр Пятнистый
слышал анекдот от молодого парня, только "испеченного" лейтенанта- на построении генерал приветствует подчиненных: здравствуйте господа полудурки! возмущенный голос- товарищ генерал, почему так? ответ- умные из полиции сами ушли, дураков выгнали а кто тогда остался?
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4 час.
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