Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Зачем в верх. Ещё патроны тратить.Началось. Мигрант...
  • Сергей Кандауров
    Вопрос конечно интересный.😀А прячутся туда, как обычно говорят: куда не «зарастет» народная тропа- сотри в простореч...Мигранты перешли ...
  • Станислав Стариков
    Вы оправдываете геноцид?Началось. Мигрант...

Как «Русская Община» становится поперек горла нечистым на руку полицейским

Как «Русская Община» становится поперек горла нечистым на руку полицейским

# Чернильница Сразу скажу, у меня отношение к нашей полиции крайне нейтральное, ибо практически не имел удовольствия взаимодействовать очень уж плотно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
не садить, а отстреливать
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
А что красногорского УВД- тут достаточно двух фамилий- Ляпин и Дунин...Да и разогнать эту контору давно пора
Ответить
4 час.
Александр Пятнистый
слышал анекдот от молодого парня, только &quot;испеченного&quot; лейтенанта- на построении генерал приветствует подчиненных: здравствуйте господа полудурки! возмущенный голос- товарищ генерал, почему так? ответ- умные из полиции сами ушли, дураков выгнали а кто тогда остался?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх