Палестина о задержании Израилем генсека футбольной ассоциации: «Это часть длинной серии нарушений, включающей убийства, аресты, нанесение травм спортсменам, уничтожение инфраструктуры»

«PFA осуждает задержание израильскими оккупационными властями генерального секретаря Фираса Абу Хилаля, покидавшего страну для того, чтобы присоединиться к нашей национальной футбольной команде, которая готовится продолжить свой путь в квалификации ЧМ-2026.
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