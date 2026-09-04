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«Ничего не можем сделать». McLaren не удалось решить свою главную проблему

McLarenДействующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис признал, что трасса в Монце может в полной мере проявить одну из главных слабостей McLaren – недостаточную скорость машины в медленных поворотах и шиканах.

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