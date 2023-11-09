В Миллерово состоялся турнир по шахматам в День народного единства

Весомый вклад в развитие физкультуры и спорта в Миллеровском районе вносят наши юные спортсмены и ветераны спорта, которые ежегодно принимают участие в проводимых Министерством спорта Ростовской области региональных соревнованиях, турнирах, спартакиадах, юношеских спортивных играх, чемпионатах и первенствах области по футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам.
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