В Миллерово состоялся турнир по шахматам в День народного единства

Весомый вклад в развитие физкультуры и спорта в Миллеровском районе вносят наши юные спортсмены и ветераны спорта, которые ежегодно принимают участие в проводимых Министерством спорта Ростовской области региональных соревнованиях, турнирах, спартакиадах, юношеских спортивных играх, чемпионатах и первенствах области по футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам.