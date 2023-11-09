НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш Край

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Это юг, там богомолы водятся. Вот если бы под Москвой показали...«Инопланетное» на...
  • Александра Зарецкая
    Это Ростовская область«Инопланетное» на...
  • ММ
    Осталось выяснить, в каком регионе страны это самое Миллерово? "В деревне Гадюкино дожди..."«Инопланетное» на...

В Миллерово состоялся турнир по шахматам в День народного единства

Весомый вклад в развитие физкультуры и спорта в Миллеровском районе вносят наши юные спортсмены и ветераны спорта, которые ежегодно принимают участие в проводимых Министерством спорта Ростовской области региональных соревнованиях, турнирах, спартакиадах, юношеских спортивных играх, чемпионатах и первенствах области по футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх