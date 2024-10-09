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Человек, который хотел быть королем: 150 лет со дня рождения Николая Рериха

Человек, который хотел быть королем: 150 лет со дня рождения Николая Рериха

Чтобы просто войти в историю, Николаю Рериху хватило бы и малой части из 7000 написанных им картин. Но он хотел большего: научить человечество законам правильной жизни и найти сокрытую в Тибете таинственную страну Шамбалу.

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