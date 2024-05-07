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«Боруссия» – первый немецкий финалист ЛЧ за 4 года. «Бавария» выиграла турнир в 2020-м

«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

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