Эксперт Березовский рассказал, кто может выйти на пенсию на два года раньше

Досрочная пенсия за два года до установленного срока может быть назначена предпенсионеру, потерявшему работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, рассказал ИА PrimaMedia эксперт по пенсионному законодательству Иван Березовский.
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