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Аргументы и Факты

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Эксперт Березовский рассказал, кто может выйти на пенсию на два года раньше

Эксперт Березовский рассказал, кто может выйти на пенсию на два года раньше

Досрочная пенсия за два года до установленного срока может быть назначена предпенсионеру, потерявшему работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, рассказал ИА PrimaMedia эксперт по пенсионному законодательству Иван Березовский.

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