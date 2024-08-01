Социальная помощь многодетным семьям Камчатского края: выплаты на школьные вещи для 6400 детей

В Камчатском крае продолжает активно развиваться система социальной поддержки многодетных семей. Так, в июле этого года было проведено распределение ежегодной материальной помощи на приобретение школьных принадлежностей примерно среди 6400 детей из таких семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии