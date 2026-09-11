«Докер», «Надежда» и «Хлеб»: Куда сходить на ввыходных 12 и 13 сентября

Последние дни фестиваля «Докер», блокбастер «Надежда» в прокате и выставка «Хлеб» в центре «Зотов». А также «Транзит» в ART&BRUT, «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY, 15 выставок в «КУБе» и «Полеты над временем» в «Масловке».