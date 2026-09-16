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SPORT24.ru

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Сборная Хорватии презентовала новую форму

Сборная Хорватии презентовала новую форму

Во вторник, 15 сентября, компания adidas презентовала новые комплекты домашней и выездной формы сборной Хорватии.

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