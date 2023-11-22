Врач Владислав Жемчугов рассказал, что способствует появлению затяжного ОРВИ

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов для НСН отметил, что природа происхождения заболевания в каждом конкретном случае может быть разной.
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