Орловские родители будут проверять QR-код у Деда Мороза

Спрос на Дедов Морозов в этом году будет низким. И всё из-за пандемии. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование, результаты которого показали, что в 2021 году спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки будет низким.