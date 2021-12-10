Орелtimes

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Овчинников
    Политические проститутки были всегда!Депутат Госдумы о...
  • Сергей Нововожилов
    Глава, Вы не правы. Доктор, просто доктор.Губернатор Курско...
  • Anatoliy Gafarov
    После заражения критического числа особей включается "иммунитет коллективного разума" -аналог обретения популяцией но...Японское чудо: уч...

Орловские родители будут проверять QR-код у Деда Мороза

Орловские родители будут проверять QR-код у Деда Мороза

Спрос на Дедов Морозов в этом году будет низким. И всё из-за пандемии. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование, результаты которого показали, что в 2021 году спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки будет низким.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх