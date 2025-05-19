Зеленский заявил о готовности подписать меморандум с Россией и выдвинул условия

Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта.Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов рассмотреть подписание меморандума с Россией, который мог бы стать шагом к мирному договору.
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