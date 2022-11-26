Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в воскресенье

ЦСКА в субботу сыграет в гостях с «Сочи» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В воскресенье «Динамо» примет «Оренбург», «Зенит» сразится со «Спартаком», «Локомотив» встретится с «Пари НН», «Краснодар» – с «Химками».