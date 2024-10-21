За уволенную директора школы из Апшеронска вступились ученики и родители

За уволенную директора школы из Апшеронска вступились ученики и родителиЖители Апшеронска записали видеообращение губернатору Краснодарского края с просьбой помочь им вернуть уволенного директора школы №3 Елену Валерьевну Короленко обратно в учебное заведение.