За рулём

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Этот советский грузовик не имел конкурентов на бездорожье, и вот почему

Этот советский грузовик не имел конкурентов на бездорожье, и вот почему

Даже в ряду легендарных грузовиков с полным приводом эти машины стоят особняком. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников, рассказывая о вездеходах СССР, заметил, что на вершине рейтинга проходимости все же стояли автомобили Минского автозавода.

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