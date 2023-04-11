Этот советский грузовик не имел конкурентов на бездорожье, и вот почему

Даже в ряду легендарных грузовиков с полным приводом эти машины стоят особняком. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников, рассказывая о вездеходах СССР, заметил, что на вершине рейтинга проходимости все же стояли автомобили Минского автозавода.