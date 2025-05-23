Собянин: «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы

Проекты работают на 10 площадках В рамках реализации плана развития особой экономической зоны «Технополис Москва» намечено обеспечить свыше 90 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму более 1,2 триллиона рублей.
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