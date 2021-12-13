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Подписку о невыезде назначили экс-управделами главы Алтайского края

Подписку о невыезде назначили экс-управделами главы Алтайского края

Официальный сайт Алтайского края Следствие изменило меру пресечения с заключения на подписку о невыезде бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, обвиняемому в совершении должностных преступлений.

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