Подписку о невыезде назначили экс-управделами главы Алтайского края

Официальный сайт Алтайского края Следствие изменило меру пресечения с заключения на подписку о невыезде бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, обвиняемому в совершении должностных преступлений.
Официальный сайт Алтайского края Следствие изменило меру пресечения с заключения на подписку о невыезде бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, обвиняемому в совершении должностных преступлений.
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