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  • Alex Nемо
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Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

России выгодно, чтобы республиканцы сохранили власть, потому совсем уж жестко давить на США не будут Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... главное- интересы РОССИИ...
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16 час.
Гарибян Сусанна
Это точно.
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15 час.
Misha Glusch
рыжая сволочь
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14 час.
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