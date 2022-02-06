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Прошли областные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны.

Прошли областные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны.

В учебно-спортивном учреждении Могилевской городской СДЮШОР прошли лично-командные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны Могилевской области, посвященные 70-летию со Дня образования службы Департамента охраны.

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