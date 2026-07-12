Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

Названы опасные признаки при выборе района для покупки квартиры

Названы опасные признаки при выборе района для покупки квартиры

Сегодня при покупке недвижимости необходимо не столько смотреть на карту метро или красивые рендеры, как анализировать баланс между новым строительством, инфраструктурой, рабочими местами и качеством городской среды, который и определяет и комфорт проживания, и потенциал роста цены квартиры, убежден основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии