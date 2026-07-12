Названы опасные признаки при выборе района для покупки квартиры

Сегодня при покупке недвижимости необходимо не столько смотреть на карту метро или красивые рендеры, как анализировать баланс между новым строительством, инфраструктурой, рабочими местами и качеством городской среды, который и определяет и комфорт проживания, и потенциал роста цены квартиры, убежден основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.