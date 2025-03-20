ВТБ: благотворительная программа «Мир без слез» поможет 15 регионам России

Медицинская благотворительная программа «Мир без слез» в 2025 году охватит 15 регионов страны. ВТБ закупает необходимое оборудование для 16 детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов.
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