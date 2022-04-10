«Барселона» не проигрывает 15 матчей – 11 побед и 4 ничьих. Серия в Ла Лиге – 7 побед подряд

«Барселона» продлила серию без поражений до 15 матчей. Каталонский клуб обыграл «Леванте» (3:2) на выезде в матче 31-го тура Ла Лиги.
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