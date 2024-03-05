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В ГИБДД объяснили, какие детали в автомобиле нельзя заменять на нештатные

В ГИБДД объяснили, какие детали в автомобиле нельзя заменять на нештатные

Автомобильный тюнинг — увлекательный процесс, однако необходимо помнить, что замена определенных деталей без официального разрешения и регистрации в ГИБДД может повлечь за собой нежелательные последствия.

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