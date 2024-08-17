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FP: Киев нападением на Курскую область пытается отвлечь Запад от своих провалов

FP: Киев нападением на Курскую область пытается отвлечь Запад от своих провалов

Ставшая причиной гибели гражданского населения атака Вооружённых сил киевского режима на курское приграничье оказалась необходима для того, чтобы перекрыть публикуемые в державах Запада новости о постоянных поражениях боевиков на прочих полях сражений.

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