Ставшая причиной гибели гражданского населения атака Вооружённых сил киевского режима на курское приграничье оказалась необходима для того, чтобы перекрыть публикуемые в державах Запада новости о постоянных поражениях боевиков на прочих полях сражений.
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