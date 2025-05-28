Что угрожает России в 2025 году: раскрыли толкование святой Матроны Московской Ольга БезродняяСвятая Матрона Московская обладала даром предвидения и знала, какие испытания ожидают человечество и Россию в 2025 году.
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