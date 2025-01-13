Вчера опубликовал пост об опыте первой пятилетки, когда Советский Союз активно привлекал к индустриализации американских специалистов, покупал технологии, оборудование и целые заводы.
Константин Двинский: нужно перенимать опыт СССР
Комментарии
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валерий двойнишников
Радость, так Потанин в Китай намылился с нашим производством...
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Вот бы повторить сие!
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5 час.
ВП
Владимир Пастухов
Создайте людям условия и через нное время Америка и запад поедут к нам...
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5 час.
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