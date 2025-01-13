Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не  мы  подонки, а  роднина  чс губером. Не ставьте  всенх  нас в  один ряд с подонками.«Он сейчас не спо...
  • Владимир Алтайцев
    Когда  тебя  обгаживают такие  подонки-русофобы, как Роднина  и  Хуеберниев, значит, ты  прав, Костомаров. Не обращай...«Он сейчас не спо...
  • Алексей Васильев
    В случае попытки запереть наш флом на Балтике корабли НАТО будут направлены на корм рыбам.На Балтике будет,...

Константин Двинский: нужно перенимать опыт СССР

Константин Двинский: нужно перенимать опыт СССР

Вчера опубликовал пост об опыте первой пятилетки, когда Советский Союз активно привлекал к индустриализации американских специалистов, покупал технологии, оборудование и целые заводы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий двойнишников
Радость, так Потанин в Китай намылился с нашим производством...
Ответить
5 час.
вд
валерий двойнишников
Вот бы повторить сие!
Ответить
5 час.
ВП
Владимир Пастухов
Создайте людям условия и через нное время Америка и запад поедут к нам...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх