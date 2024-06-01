В Великобритании рассказали о случаях смерти людей после встреч с НЛО

Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в…Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в…Известный уфолог Найджел Уотсон в своей книге о пришельцах «Файлы НЛО» посвятил целую главу загадочным случаям гибели людей после встреч с необычными объектами и гуманоидами, пишет обозреватель Роб Во в… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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