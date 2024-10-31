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Ким Чен Ын подтвердил запуск КНДР баллистической ракеты

Ким Чен Ын подтвердил запуск КНДР баллистической ракеты

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил факт проведения КНДР испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его целесообразной военной акцией, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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