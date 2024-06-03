Более 20 тысяч нарушений выявили видеокамеры в Мангистау с начала года

Сотрудники центра оперативного управления с помощью камер видеонаблюдения ежедневно своевременно выявляют различные правонарушения и преступления, также одними из первых оказывают помощь гражданам, принимая вызовы, передает inAktau.
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