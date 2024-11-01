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Царьград

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Появились кадры тренировок боевиков ВСУ в британском учебном центре

Появились кадры тренировок боевиков ВСУ в британском учебном центре

У ТАСС оказались кадры с полигонов, где готовят украинских военныхСпецслужбы России предоставили ТАСС кадры с британских полигонов, где запечатлены тренировки украинских боевиков.

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