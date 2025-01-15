Глава Крыма рассказал президенту о результатах работы за прошедший период и обозначил планы на будущее

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина.
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