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Газета.ру

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Политолог Скачко: уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение

Политолог Скачко: уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение

Уволив главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, президент страны Владимир Зеленский потерпел политическое поражение, поскольку пошел на поводу у толпы, собранной сторонниками экс-министра обороны Михаила Федорова.

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