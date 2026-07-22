Политолог Скачко: уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение

Уволив главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, президент страны Владимир Зеленский потерпел политическое поражение, поскольку пошел на поводу у толпы, собранной сторонниками экс-министра обороны Михаила Федорова.
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