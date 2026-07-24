В Великобритании пьяные солдаты угнали БТР и устроили ДТП на £100 тысяч

Пьяные военные угнали бронетранспортёр и устроили гонки по британской базе.Британские военные, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, угнали бронетранспортёр с военной базы в графстве Уилтшир и врезались на нём в несколько автомобилей.